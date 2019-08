Incidente in Fi-Pi-Li tra Empoli e San Miniato: c'è un ferito. Code e disagi

Un'auto si sarebbe ribaltata a seguito di un incidente sulla Fi-Pi-Li avvenuto nella tarda serata di oggi, intorno alle ore 20.05, tra le uscite di San Miniato e Empoli Ovest, in direzione Firenze. Dalle prime informazioni ci sarebbe un ferito che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Empoli. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente, né se siano coinvolte più auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Società Autostrade, oltre ad un'automedica e a un'ambulanza della Misericordia di San Miniato Basso. Al momento si registrano code e rallentamenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

