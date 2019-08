Invasioni digitali, con MuDEV vini e biscotti speciali

Ultime ore utili per iscriversi, gratuitamente, alla quarta ed ultima giornata delle “Invasioni digitali” organizzate dal MuDEV – Museo diffuso Empolese Valdelsa, che si terrà sabato 31 agosto alle ore 18.30 nella sede del Museo della vite e del vino "I Lecci" di Montespertoli.

Da segnalare che questa “invasione”, che partirà alle ore 18.20 (ritrovo davanti al museo in Via Lucardese, 74) si concluderà intorno alle ore 19.30 con una degustazione gratuita di vini locali offerta a tutti i partecipanti, cui si aggiungerà la presentazione dei nuovi biscotti personalizzati #leogoesto e #mudev che debutteranno proprio in questa occasione.

I vini sono stati gentilmente offerti dalle aziende montespertolesi Podere Ghisone, Tenuta di Moriano, Guido Gualandi, Valle Prima, Casa Di Monte, Castello di Poppiano.

I biscotti, realizzati dal Forno Moderno di Pasquale La Rossa, fanno parte del progetto ComunicArt ideato da Francesca Pinochi e sono dolci artigianali, realizzati con farina di grani antichi e cioccolato, griffati con il logo #leogoesto e confezionati a mano. Un modo per rendere omaggio al genio leonardiano nell’anno del settimo centenario e per veicolare insieme tradizione enogastronomica e cultura del territorio.

L’iniziativa è rivolta ad un gruppo di 25 persone massimo, partecipazione gratuita ma prenotazione obbligatoria allo 0571 600255 mail ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: MuDEV - Ufficio stampa

