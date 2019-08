Investe tre minorenni in scooter, era ubriaco alla guida e contromano

Alla rotatoria della ss67 di Fibbiana (Montelupo Fiorentino) un 46enne di Vinci, alla guida ubriaco, è andato contromano e ha travolto tre scooter guidati da minorenni. È successo ieri sera intorno alle 22 e l'uomo, con un tasso alcolemico superiore a 1 g/l è stato bloccato dai carabinieri sul luogo dell'incidente e denunciato. L'uomo aveva già precedenti specifici di questo tipo avvenuti nel 2016 e il suo veicolo non era fornito di copertura assicurazione. I militari della compagnia di Empoli, stazione di Capraia e Limite, l'hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza. Se i risultati clinici dei giovani feriti, solo due trasferiti in ospedale dai mezzi della Misericordia di Empoli e di Montelupo, riporteranno una prognosi lunga, l'autista verrà denunciato anche per lesioni personali gravi.

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino