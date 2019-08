Isola ecologica Santa Maria a Monte, nasce una corsia riservata

Si comunica che a partire da lunedì 2 settembre sarà modificata la viabilità in via Marconi davanti al centro di raccolta comunale di Santa Maria a Monte. Sarà istituito il senso unico di marcia con ingresso da via Volta: questa modifica consentirà di mettere in sicurezza la viabilità attualmente in essere con la creazione di una corsia riservata alle auto in attesa di entrare all'isola ecologica comunale. Verranno realizzati anche alcuni stalli di sosta che si aggiungono a quelli del parcheggio di via Volta, situato a pochi metri di distanza.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

