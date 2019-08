Scuola Machiavelli a Montespertoli, Mugnaini: "Nessuno spostamento in altri plessi"

Proseguono i lavori per quanto riguarda la scuola primaria Machiavelli di Montespertoli. Nella mattinata di oggi (venerdì 30 agosto) il sindaco Alessio Mugnaini e il vice Marco Pierini hanno effettuato un sopralluogo con l'ufficio lavori pubblici al cantiere.

La notizia importante è che nessuno studente verrà spostato in altre scuole, come ha scritto lo stesso Mugnaini su Facebook: nove classi su quindici saranno disponibili dal 16 settembre, le altre sei invece 'sosteranno' per un mese nei laboratori.

Inoltre, le parti del giardino da subito disponibili saranno il vialetto, l'agorà e lo spazio davanti alla mensa e saranno ripristinati ingresso e uscita degli studenti dal cancello. Saranno a disposizione anche quattro bagni, finora inutilizzabili.

"Sappiamo che il cantiere comporta disagi e per questo vi chiedo di contattarmi per qualsiasi domanda. Voglio ringraziare ancora una volta chi sta lavorando al cantiere e chi non ha fatto mai mancare monitoraggio, presenza e supporto. Solo lavorando in squadra si portano a casa i risultati" ha scritto Mugnaini.

I lavori vanno avanti da tempo, a gennaio 2019 era stato chiuso il primo lotto e a luglio 2019 l'amministrazione comunale aveva già dato i primi segnali di ottimismo.

