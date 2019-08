Mobike elettrica, la svela il sindaco di Firenze

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha 'spoilerato' quale sarà l'aspetto delle nuove Mobike a disposizione per la città. Con una foto pubblicata sul suo profilo social, ha mostrato l'aspetto del mezzo principe del bike sharing fiorentino.

Mobike elettrica, come sarà

La principale novità riguarda il fatto che le bici saranno elettriche, con 80 km di autonomia e 25 km/h di velocità massima. Secondo le prospettive dell'azienda e del Comune, le bici saranno disponibili entro fine 2019.

La due ruote arancione si distingue dai precedenti modelli per avere un telaio più robusto a causa della presenza delle batterie elettriche, per il faretto frontale per i viaggi in notturna e per uno stile più elegante e meno minimal rispetto al passato. Sul manubrio, di fronte agli occhi del conducente, lo schermo per poter accedere al servizio Mobike e per controllare autonomia e velocità-

Proprio ieri, in un altro post, Nardella aveva specificato che l'obiettivo della sua amministrazione sarà di raggiungere 120 km di piste ciclabili, dai 90 esistenti, per la nascita di "una vera e propria bicipolitana". Il tema della mobilità sostenibile a Firenze è molto caldo, per il congestionamento dei viali e delle vie vicino al centro dovuto alla presenza di troppe auto. Oltre alla tramvia, la soluzione adottata sembra essere quella dei mezzi a due ruote.

