Smantellato 'supermercato' della droga, due arresti a Montevarchi

Producevano e spacciavano direttamente da casa, per questo due pusher sono stati arrestati a Montevarchi. I carabinieri di San Giovanni Valdarno sono entrati in azione ieri, giovedì 29 agosto, per mettere in manette i due anche se da qualche giorno erano appostati sotto la casa di uno dei due spacciatori.

Il blitz è arrivato nel pomeriggio, quando un potenziale acquirente è entrato nell'abitazione. All'interno, i militari hanno trovato una specie di supermercato della droga: sono stati sequestrati 15 grammi di cocaina, 0.34 di eroina, 127 di marijuana, due bilancini di precisione, una scatola di bicarbonato usato per tagliare le dosi di cocaina, dei pezzi di plastica trasparente usata per creare involucri termosaldati in cui inserire le dosi, diversi smartphone e ben 1.366 euro in contanti.

I due soggetti, un commerciante italiano con precedenti penali e un disoccupato di origine albanese, anch’egli pluripregiudicato, sono stati dunque tratti in arresto e condotti, su ordine dell’autorità giudiziaria, presso la casa circondariale di Arezzo, in attesa dell’udienza di convalida.

Tutte le notizie di Montevarchi