Musica, spettacoli, giochi: torna 'Tutti al centro' a Santa Croce

Torna a Santa Croce sull’Arno per la quinta edizione Tutti al centro, manifestazione promossa dal Comune e realizzata grazie alla collaborazione delle numerose associazioni del territorio e dei gruppi carnevaleschi.

Sei giorni di eventi, da mercoledì 4 a lunedì 9 settembre, che animeranno le vie e le piazze del centro storico di Santa Croce sull’Arno con spettacoli, concerti, laboratori per bambini, concorsi di poesia e gare, giochi di ruolo, cene in piazza e negozi aperti.

Tra i numerosi eventi segnaliamo mercoledì 4 settembre in piazza Garibaldi il torneo di burraco;

giovedì 5 settembre presso la Biblioteca Comunale alle 18.00 “Un pomeriggio da favola”; venerdì 6 settembre in piazza Matteotti alle 19.30 “Motociclette in su’ fossi”, moto aperitivi musica al bar Giannini; sabato 7 settembre presso il complesso degli orti urbani alle 5.00 la 27°gara di canto degli uccelli e alle 22.00 Band in piazza, esibizione di band giovanili a cura del gruppo carnevalesco La Nuova Luna. Domenica 8 settembre in piazza Garibaldi alle 17.00 giochi di ruolo per grandi e piccini e la sera alle 20.00 Delitto alla moda - cena con delitto. Infine lunedì 9 settembre alle 21.30 in piazza Garibaldi la presentazione delle squadre della Cuoiopelli che giocheranno nel prossimo campionato.

“Un appuntamento importante, quello di settembre - sottolinea il Sindaco Giulia Deidda - perché voluto da tutte le associazioni e dai gruppi carnevaleschi che negli scorsi mesi hanno lavorato molto e in stretta collaborazione, che mi piace sottolineare, per riuscire a definire un programma con tante attività che riusciranno, come gli scorsi anni, a portare molte persone nel nostro centro storico, per serate settembrine all'insegna del buon umore.”

Le cene organizzate dal Gruppo la Lupa e dall'Associazione Arturo, come ogni anno, proporranno interessanti e gustosi menù e ogni sera ci sarà l'imbarazzo della scelta dato che dal 4 al 21 settembre il gruppo carnevalesco Gli Spensierati proporrà la sua Pizza pazza in piazza in largo Galilei. Le numerose attività di Tutti al centro sono state realizzate dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale, l'Associazione Amici miei, l'Associazione Arturo, il Comitato Comunale Festeggiamenti Carnevaleschi, il Comitato Fiera degli uccelli di Santa Croce Sull’Arno, il Comitato Lastre, i quattro gruppi carnevaleschi Gli Spensierati, La Nuova Luna, La Lupa, Il Nuovo Astro, la Compagnia Affabulati, Alberto Fashion Store, Gioielleria Baroni, Custom Saturdauy asd, Le macchine celibi, la Libreria Colibrì, Rock city ets, Ucd Cuoiopelli e Giallo Mare Minimal Teatro.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

