Nuoto agonistico, a lezione con Simone Ercoli e Linda Caponi per Tnt Empoli

Gustoso antipasto della nuova stagione preparato dal T.N.T. Empoli alla piscina comunale di viale delle Olimpiadi per potenziali atleti giovanissimi. La società presieduta dal dt Giovanni Pistelli ha organizzato un ciclo di quattro lezioni gratuite - martedì 17 e 24, venerdì 20 e 27 settembre - per avvicinare al nuoto agonistico bambine e bambini nati dal 2010 al 2013. L’appuntamento sarà sempre alle 16.30 presso la segreteria del club mentre alle 17 è fissata l’entrata in acqua.

Lo staff tecnico biancazzurro impartirà le prime nozioni su come affrontare in seguito le gare ufficiali e i partecipanti potranno avere accanto big come Simone Ercoli e Linda Caponi. Il quarantenne capitano della squadra ha collezionato medaglie nelle grandi competizioni dall’inizio del millennio. In un periodo così ampio di attività al massimo livello, l’elenco delle sue affermazioni, comprese quelle con la Nazionale azzurra, è infinito. Per inciso, l’alfiere di Castelfiorentino, tesserato inoltre dalle Fiamme Oro Napoli, ha conquistato un oro mondiale e due europei nelle prove in acque aperte.

Da parte sua, Linda Caponi, classe 1998, ha già ottenuto prestigiosi successi nelle principali manifestazioni internazionali. La ragazza di Fucecchio, specialista dello stile libero e in forza pure al Gruppo sportivo Carabinieri, ha tra l’altro centrato due argenti alle recenti Universiadi di Napoli, per citare le imprese del 2019 più vicine nel tempo.

Anche per constatare l’umiltà di questi due campioni, sembra proprio il caso d’iscriversi telefonando ai numeri 366.8084519 e 333.5420896.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

