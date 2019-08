Ospedale di Volterra, incontro con la lista civica UpV

In previsione del Consiglio comunale aperto sull'ospedale, la lista civica Uniti per Volterra invita tutti i cittadini che hanno a cuore la nostra sanità all'incontro pubblico che si terrà giovedì 5 settembre presso il circolo Arci la Punta, in borgo Santo Stefano, dalle ore 21.15.

Il nostro ospedale sta attraversando un periodo di incertezza, con una diminuzione sensibile di personale alla quale non si intravede rimedio. Non mancano difficoltà di dialogo tra Asl e riabilitazioni e il Pronto soccorso non manca di problematiche. Sulla questione della pediatria siamo ancora in attesa di risposte: anche i fatti riportati dalla cronaca di questi giorni dovrebbe fare riflettere sulla indispensabile necessità di un reparto funzionante H24, proprio vista l'alta affluenza turistica. Mentre al contrario d'estate i reparti si svuotano.

Vogliamo sensibilizzare la cittadinanza ma anche recepire informazioni, per portare poi nelle istituzioni e presso la direzione Asl tutte le problematiche presenti. Certamente noi non ci rassegnamo e continueremo a combattere in difesa dell'ospedale di Volterra.





Lista civica Uniti per Volterra

Tutte le notizie di Volterra