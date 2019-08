Ottimi risultati della Squadra Corse di UniPi, l'assessore Pesciatini: "E-Team, realtà di eccellenza della nostra città"

«Mi congratulo con l’Università di Pisa e con la squadra dei giovani ricercatori dell’E-team per i risultati ottenuti nelle Formula SAE Italy e Formula Student Germany e Formula Student Czech Republic. Sono la conferma del grande impegno e lavoro cui hanno partecipato gli studenti della nostra Università, portando in alto il nome di Pisa. Del resto, la ricerca e l’innovazione tecnologica e scientifica sono uno dei punti di forza della nostra storia, del nostro presente e del nostro futuro sia per quanto attiene l’alta formazione ma anche per la presenza nel nostro territorio di tante realtà industriali che puntano sull’hi tech e sull’innovazione. I risultati raggiunti in queste competizioni internazionali confermano l’E-team come una realtà di eccellenza che contribuisce a promuovere la nostra città nel mondo».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa