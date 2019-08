Parola alle frazioni di Castelfiorentino, incontri una volta al mese

“La Parola alle frazioni”. Dalla prossima settimana partiranno i “Punti di ascolto” in tutte le frazioni di Castelfiorentino, affinché i residenti possano segnalare le problematiche che interessano i rispettivi territori, ma anche formulare idee e proposte in grado di migliorare la loro qualità della vita. L’iniziativa, promossa da alcuni consiglieri comunali della maggioranza, Daniele Di Lucia (che ha la delega alle frazioni) e Fabio Serrozzi, punta a stimolare una partecipazione attiva dei cittadini che vivono nelle frazioni, al fine di renderli protagonisti nelle scelte e nella risoluzione dei problemi che li riguardano più da vicino.

Gli incontri si terranno una volta al mese secondo il seguente calendario:

Frazione di Dogana: primo martedì di ogni mese ore 21.00-22.30 (ritrovo Circolo Arci Dogana)

Frazione di Castelnuovo d’Elsa: primo mercoledì di ogni mese ore 21.00-22.30 (ritrovo Circolo Arci Castelnuovo)

Frazione Cambiano: primo venerdì di ogni mese ore 18.00-19.30 (ritrovo Circolo Arci Cambiano)

Frazione Petrazzi: primo venerdì di ogni mese ore 21.00-22.30 (ritrovo Circolo Petrazzi)

Frazione Granaiolo/Fontanella: primo martedì di ogni mese ore 18.00-19.00 (ritrovo Monumento e panchina all’ingresso della frazione)

Il calendario è stato predisposto consultando preventivamente gli interessati: se ci saranno cambiamenti (nel giorno o nell’orario) questi saranno comunicati anticipatamente ai rappresentanti di ogni frazione.

Come dicevamo, i consiglieri incontreranno i loro abitanti per raccogliere segnalazioni, idee, proposte strettamente legate ai rispettivi territori, ai problemi delle periferie, con l’impegno di fornire una risposta certa in tempi brevi.

“La nostra proposta – ricordano i consiglieri Daniele Di Lucia e Fabio Serrozzi – ha lo scopo di creare un punto di ascolto e di confronto, a cadenza mensile, tra gli abitanti delle frazioni e l’amministrazione comunale, direttamente nel paese di periferia, per venire incontro alle esigenze di coloro che hanno difficoltà a spostarsi per raggiungere gli uffici comunali e anche per mantenere un rapporto costante e di presenza su tutto il territorio castellano. I consiglieri promotori vengono proprio dalle frazioni e sanno benissimo quanto sia importante far sentire la propria presenza sul territorio, anche periferico, e avere un rapporto collaborativo con ogni zona del Comune che rappresentano”.

“Sono molto contento di questa proposta – sottolinea il sindaco Alessio Falorni – su cui abbiamo lavorato con i consiglieri, e che va nella direzione della maggiore vicinanza possibile alle periferie. Come avevamo annunciato, dalla prossima settimana entreremo nella fase operativa”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino