Scandicci Calcio, parte la stagione 2019/2020 in D

Bella festa ieri sera alla sede Co.Bra.Ma., grazie all'amico e tifoso Giancarlo Bramini, per la presentazione della Prima Squadra dello Scandicci. Salone trasformato a tinte Blues per dare inizio alla stagione, con la presenza del Presidente Fabio Rorandelli, del Direttore Sportivo Mirko Garaffoni, del mister Claudio Davitti e del suo staff (Simone Gori, Davide De Fraia, Niccolò Bianucci, Matteo Bini, Angelo Palma), oltre che di Alberto Di Chiara e del sindaco di Scandicci Sandro Fallani.

"Lo scorso anno abbiamo ottenuto di rincorsa una salvezza meritata, come dicono anche i numeri. L'arrivo del DS Garaffoni a metà anno ha dato stabilità alla struttura di mister Davitti, e quest'anno abbiamo potuto programmare bene per tempo. Ora riapriamo la stagione con molte prospettive", ha detto il presidente Fabio Rorandelli. "Qui allo Scandicci c'è la possibilità di crescere: mister Davitti ha quasi vinto uno Scudetto con gli Allievi e vinto due campionati Elite, in Prima Squadra ci sono tanti ragazzi cresciuti nel nostro Settore Giovanile. Chi viene a Scandicci ha la possibilità reale di arrivare in Prima Squadra: c'è un percorso che non tutte le società hanno, con tutte le categorie ai massimi livelli dei dilettanti".

Parola poi al sindaco di Scandicci, Sandro Fallani: "Per lo Scandicci sarà il 13° anno di fila in Serie D, un dato importante. Ci sono imprenditori forti, coesi che lavorano per la squadra di calcio più antica della città, che gioca nel campionato più importante dei dilettanti. Non è scontato avere una società così in Serie D che porta avanti, dalla Prima Squadra alla Scuola Calcio, un alto livello sportivo ed educativo. E' una realtà sociale, economica e sportiva forte. Lo Scandicci porta in giro lo stile di una città, rappresenta l'identità e il nome di Scandicci. Al Presidente ho detto di non farci patire anche quest'anno fino all'ultima giornata. Siamo sicuri però che hanno fatto un ottimo lavoro. Sono convinto che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni".

"Speriamo quest'anno di fare un campionato all'altezza della situazione, le premesse ci sono. Sono sicuro che faremo una grande annata", ha commentato invece Alberto Di Chiara, Supervisore Tecnico dello Scandicci.

Il Direttore Sportivo Garaffoni: "Quest'anno c'è un bel mix, giovani forti e giocatori di categoria. Abbiamo potuto programmare la stagione per tempo. Il Presidente mi ha detto: 'Sono stanco di fare i playout'. Ha ragione, bisogna fare un campionato con umiltà ma da parte nostra c'è tanta voglia di fare un campionato da protagonisti, non nell'anonimato. Una squadra sbarazzina, che abbia voglia e motivazioni di fare un campionato con l'asticella un po' più alta. Il gruppo sta lavorando bene, domenica iniziamo e gli avversari troveranno uno Scandicci agguerrito e che ha fame".

Quindi il commento di mister Claudio Davitti, che al termine ha presentato uno ad uno i giocatori della Prima Squadra: "Sotto l'aspetto tecnico ed umano sono contento, abbiamo lavorato in simbiosi con DS e Presidente per costruire una squadra equilibrata, cercando di valorizzare i nostri giovani. Stiamo lavorando bene sui nostri tre impianti, abbiamo strutture importanti e una società solida dietro".

Infine parola anche a capitano e vice capitano dello Scandicci, Alessandro Vinci e Andrea Ferretti: "Sicuramente voliamo bassi ma cerchiamo di fare un campionato più tranquillo rispetto agli ultimi anni. Vedendo però la squadra, e l'affiatamento che si è creato tra 'vecchi' e giovani, spero si possa fare qualcosa in più. Salvezza obiettivo minimo, poi vediamo se siamo bravi dove riusciamo ad arrivare", ha detto il difensore Vinci.

"Ringrazio chi mi ha dato la fiducia di nuovo per continuare il percorso dell'anno scorso. Si sta creando un bel team tra di noi, le prime partite sono andate bene. Ora dobbiamo iniziare questo cammino che ci dovrà vedere protagonisti. Porto la mia esperienza al servizio dei giovani, cercando di farli crescere il più possibile", la conclusione dell'attaccante Ferretti.

Durante la serata anche l'intervento con il personale 'in bocca al lupo' da parte di Aldo De Angelis, comandante dell'Arma dei Carabinieri di Scandicci e tifoso e amico dello Scandicci. In apertura e al termine, invece, musica e un ricco rinfresco offerto da Lillo Grimaldi e il Ristorante Pizzeria Il Ponte.

Fonte: Scandicci Calcio

