Serpente in condominio alle Piagge, rimesso in libertà dalla polizia

“C’è un serpente nel condominio!” è quanto segnalato ieri sera al 113 da un residente che al suo rientro a casa ha fatto quello che molti definirebbero senza remore un “brutto incontro”.

Ad aspettarlo dentro l’ingresso dello stabile c’era infatti un serpente che probabilmente aveva solo smarrito la strada di casa. Il condomino si è rivolto alla polizia che è intervenuta in via Veneto con una volante della Questura di Firenze. Gli agenti hanno subito constatato che si trattava di un piccolo esemplare non pericoloso. Preservandone l’incolumità, i poliziotti hanno fatto in modo che l’animale potesse tornare in libertà nel suo habitat naturale, lontano dai palazzi.

