Test di ammissione dell’Università di Siena, il 3 settembre la prova per Medicina e Chirurgia

La prima prova sarà quella per il corso di laurea in Medicina e chirurgia, il 3 settembre. Seguirà il test per il corso di laurea in Biotecnologie, il 6 settembre, per i corsi di laurea per le Professioni sanitarie, l’11 settembre, per il corso in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese, il 12 settembre.

Infine, il 25 ottobre si svolgerà l’ultima selezione, dedicata ai corsi di laurea magistrali per le Professioni sanitarie.

Informazioni dettagliate sulle prove, gli orari e le modalità per raggiungere le sedi dei test sono disponibili nel sito web dell’Università di Siena a questo link