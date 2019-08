Vuole acquistare il motore a prezzo più alto, truffata senese con il bancomat

Una nuova truffa si sta affacciando durante le compravendite online: quella del bancomat. È accaduto a una quarantenne senese che, per vendere un motore marino a 2.200 euro, è stata raggirata e ha versato 720 euro nel conto corrente del presunto acquirente. I carabinieri di Siena viale Bracci sono riusciti a risalire all'identità dei due truffatori, con precedenti specifici: un 49enne padovano e un 27enne bengalese. I militari padovani sono riusciti a convocare l'italiano, che aveva costruito la trattativa con la donna. Non ha collaborato ma le sue responsabilità sono state riconosciute. La donna, durante la trattativa, era stata raggirata sentendosi dire che il prezzo d'acquisto del motore fosse troppo contenuto e con delle abili manovre lui l'ha manovrata a distanza, ottenendo l'opposto del motivo per cui era nata la trattativa.

