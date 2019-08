Arrestato in via Pistoiese pregiudicato destinatario di un ordine di carcerazione

Nella serata di ieri, nel corso di un servizio preventivo di controllo del territorio, un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Firenze in via Pistoiese ha sottoposto a controllo un 42enne rumeno, già noto alle forze dell’ordine. Dalla consultazione della banca dati, l’uomo risultava gravato da un provvedimento di carcerazione per scontare una pena di 4 mesi di reclusione.

Il provvedimento era stato emesso a conclusione del processo per la ricettazione di un motociclo rubato, avvenuto a Sesto Fiorentino nel luglio 2008.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Sollicciano, dove sconterà la sua pena.

