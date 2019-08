Beat Festival, si aprono le porte del grande evento estivo di Empoli

Una partenza in stile Beat con un parco di Serravalle in festa e gremito di gente. Il Beat Festival riparte da dove aveva lasciato. La prima serata della quinta edizione è stata un vero successo confermando quelle che erano le aspettative della vigilia. Dalle 17 alle 3 il parco di Serravalle si è animato accogliendo giovani, ma anche famiglie, grandi e piccini che hanno vissuto a pieno tutte le aree.

Tanti partecipanti all’area sport dove le associazioni del territorio sono state protagoniste con show ed esibizioni, con la presenza di Radio Lady, della speaker Serena Franceschin e del dj Emiliano Freschi. Grande successo anche per l’area food e per quella delle birre artigianali che si confermano come grandi protagoniste della manifestazione.

Successo anche per il Wonderful Market che nei pressi del lago propone handmade di qualità. Conferme anche per lo skate park e per lo stage dell’Hip Hop che ha visto tanti giovani sfidarsi a colpi di rime. Altra grande conferma la Jump Rock Arena che con il suo nuovo look ha conquistato tutti raccogliendo grande pubblico soprattutto al termine del concerto del Main Stage.

Il grande clou della serata è stato proprio il concerto del Main Stagead ingresso gratuito che ha visto come protagonisti i grandi talenti della musica d’autore. A partire da Fulminacci che ha conquistato il pubblico con la sua chitarra, così come ha fatto anche Clavdio. Grande successo anche per i Legno.

Oggi, sabato 31 agosto seconda giornata di Beat Festival con una grande serata all’insegna della musica elettronica. Sul palco arriva The Bloody Beetroots che accenderà il parco di Serravalle con uno show pazzesco. Oltre a Sir Bob sul palco anche Il Mago e Wajad. Domani, domenica 1 settembre invece sarà la volta dell’hip hop d’autore con il grande concerto gratuito di Franco 126. Ad aprire la sua esibizione gli psicologi ed Halba X Foldino. Poi Il Festival si prenderà una piccola pausa e tornerà giovedì 5 settembre con l’attesissimo concerto gratuito dei Fast Animlas and Slow Kids. Sul palco anche i Rovere e Bonsai Bonsai. La grande festa finale invece vedrà esibirsi venerdì 6 settembre La Rappresentante di lista e poi la crew di Ivreatronic.

Fonte: Beat Festival - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli