Un ciclista è caduto tra via Faltognano a Vinci e via Castra a Capraia e Limite, sul Montalbano, nella zona dei ripetitori radio e tv, questa mattina poco dopo le 9. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco di Empoli e di Firenze con squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) per il recupero nella zona impervia. Il 118 ha inviato un'ambulanza della Misericordia di Vinci e ha allertato l'elisoccorso Pegasoo. L'uomo sarebbe stato trasferito all'ospedale di Pistoia in codice giallo.

