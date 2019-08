Empoli Jazz chiamata per l'evento a L'Aquila in ricordo del sisma

Per il quinto anno consecutivo la grande famiglia del jazz italiano torna a L’Aquila e pone al centro de Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma | L'Aquila il gender balance e la creatività femminile. Due giorni di concerti (sabato 31 agosto e domenica 1 settembre), oltre 100 musicisti coinvolti, 18 postazioni nel centro storico dell’Aquila con alcune location d’eccezione che verranno impiegate per la prima volta, come l’interno della Basilica di Collemaggio, la Chiesa di Santa Maria del Suffragio, Palazzo Lucentini Bonanni, grandi nomi della musica pop italiana e un programma complessivo studiato e ideato da Paolo Fresu e dalle associazioni che compongono la Federazione Nazionale Il Jazz Italiano e I-JAZZ

Anche quest’anno Empoli Jazz sarà presente a L’Aquila , per la quinta volta consecutiva, con Aniello Caruso Presidente della Associazione Empoli Jazz e Filippo d’Urzo Direttore Artistico. A Empoli Jazz è stata affidata la direzione del palco di Palazzo Lucentini Bonanni- L’Aquila: https://italiajazz.it/eventi/o-janà-anna-lauvergnac-quartet-franca-masu-e-sade-mangiaracina-le-scat-noir

Ancora un grande riconoscimento nazionale ed internazionale per l'ottimo lavoro svolto da Empoli Jazz in questi 10 anni di attività: 2009-2019.

Empoli Jazz è membro di I-Jazz e della Federazione, e di Europe Jazz Network.

L'Aquila è la tappa finale de "Il jazz italiano per le terre del sisma", la manifestazione, promossa da MiBAC – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dal Comune dell’Aquila-Comitato Perdonanza, sostenuta da SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, in qualità di main sponsor, con il supporto di NUOVOIMAIE e il contributo tecnico di CAFIM, e organizzata dalla Federazione stessa, Associazione I-Jazz, MIDJ – Musicisti Italiani di Jazz e Casa del Jazz.

