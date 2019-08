Forza uffici Enel a Pisa, arrestato: con sé blocchi di ricette dell'ospedale

Nella tarda serata di ieri 30 agosto gli agenti della Questura, impegnati nei servizi di controllo del territorio, in via Cesare Battisti, sono stati avvicinati da una cittadina che riferiva di aver visto un giovane vestito di scuro che aveva forzato una porta ed era entrato negli uffici Enel di quella via.

Gli agenti, subito intervenuti, hanno sorpreso una vecchia conoscenza delle Forze di Polizia, S.F del 1980, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Il 39enne aveva danneggiato seriamente la porta scorrevole d’ingresso che si affaccia su via Battisti ed aveva infranto con violenza con un cestino della spazzatura un’altra porta nel tentativo di arrivare dentro gli uffici e le stanze del palazzo.

Immediatamente arrestato, addosso all’uomo sono stati trovati blocchi di ricette e timbri provento di furti presso l’ospedale cittadino.

S.F. è inoltre inottemperante al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Pisa a gennaio del 2018 ed è altresì inottemperante alla misura cautelare inflittagli questo 7 agosto 2019 dal tribunale di Pisa del divieto di ritorno nella provincia di Pisa reati per i quali verrà denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa, oltre che per il reato di ricettazione, per il possesso dei blocchi di ricette mediche.

Arrestato per il reato di tentato furto aggravato è stato trattenuto nella cella di sicurezza della questura in attesa del giudizio per direttissima previsto per questa mattina.

