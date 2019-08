Furgone si schianta in A1, un morto e tre feriti

Sulla A1 Milano Napoli questa notte c'è stato un incidente autonomo di un furgone che si è ribaltato nella corsia di decelerazione dell'uscita del parcheggio di Villa Costanza (Scandicci) poco dopo le 7.30. Nell'incidente uno dei sei occupanti del furgone ha perso la vita ed altre tre persone sono rimaste ferite. Lo svincolo è stato chiuso all'altezza del km 289.700 nei pressi di Firenze, per chi proviene da nord. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale oltre al personale della Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Non si sono registrate ripercussioni alla viabilità che è regolare.

