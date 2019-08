Scooterista 52enne muore durante un sorpasso a Campi Bisenzio

È un 52 marocchino lo scooterista morto per un incidente stradale a Campi Bisenzio, in via Paolieri, nella notte appena trascorsa. Pare che lo scontro mortale sia avvenuto mentre l'uomo era in fase di sorpasso, andando a finire sull'altra corsia di marcia. L'impatto con un'auto che stava giungendo in senso opposto è stato fatale. Il conducente del mezzo è stato sottoposto ad alcol test e drug test, si attendono i risultati dopo i rilievi effettuati dai carabinieri.

