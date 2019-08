Liberazione di Empoli, Consiglio comunale aperto con i testimoni di 75 anni fa

In occasione della celebrazione del “75° anniversario della Liberazione della Città di Empoli” dai nazifascisti è stato convocato un Consiglio Comunale aperto che sarà un momento di riflessione, di ricordo e di approfondimento. Appuntamento giovedì 5 settembre 2019 alle 21 al Convengo degli Agostiniani, in Via dei Neri 15.

Empoli ricorda la sua Liberazione, un anniversario importante per non dimenticare il riscatto della nostra comunità, unita negli ideali di giustizia e democrazia, e per celebrare Empoli Medaglia d'oro al Merito Civile.

«Il consiglio comunale aperto ricorderà tutti i sacrifici di Empoli per mantenere la schiena dritta e non piegarsi al fascismo e contribuire a costruire un paese libero – spiega il presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi, con delega alla cultura della memoria –. La deportazione, la partenza dei volontari per libertà, la strage di piazza 24 luglio. Sacrifici e sangue che furono il prezzo della dignità e coscienza critica che Empoli seppe mantenere. Tutti insieme, senza divisioni, ricorderemo questa storia comune di tutti i cittadini empolesi».

Durante la serata sono previsti gli interventi del presidente Mantellassi, del sindaco di Empoli Brenda Barnini, degli ex partigiani Rolando Fontanelli e Dario Del Sordo, oltre a Ferdinando Ciampi, che nel 24 luglio 1944 perse il padre e tre zii, fra le 29 vittime della fucilazione dei nazisti. È previsto anche un momento di approfondimento storico a cura di un esperto.

