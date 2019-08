Miss Reginetta d'Italia 2019, finalissima a Chianciano Terme

Grande successo per la serata di apertura delle finali di Miss Reginetta d’Italia, organizzata da New Meta Event e diretta da Alessio Forgetta a Chianciano Terme, che ha visto la consegna delle prime tre fasce a Nicole Barbagallo 20 anni di Genova, Madalina Buga 19 anni, di Roma e Consuelo Pace 17 anni, di Marsala, valide per l’accesso diretto all’attesa finalissima della serata di domani domenica 1 settembre che sarà condotta della bellissima Jo Squillo e andrà in onda sulle reti Mediaset.

Una serata di grande fascino che ha visto l’esilarante esibizione di Nino Formicola l’amato Gaspare di tante note trasmissioni televisive da “Drive in”, al reality che ha vinto “L’Isola dei famosi” a “La sai l’ultima” e tante altre.

“ La bellezza è assoluta, poi ci sono i canoni di bellezza che sono relativi alla moda del periodo storico che si sta vivendo,- ha detto Nino Formicola - un esempio di Miss di anni passati è Silvana Mangano, poteva piacere o non piacere, ma era bellissima e di fronte a lei una Liz Taylor e tante altre scomparivano. Nel mondo dello spettacolo avere un bel fisico aiuta molto ma poi bisogna avere tutto il resto, intelligenza formazione …– ha aggiunto - in Italia è più complicato lavorare in questo settore, non viene riconosciuto come un vero lavoro”.

Nino Formicola tornerà in teatro da Ottobre, con Max Pisu nello spettacolo “La cena dei cretini” “In teatro c’è il vero auditel, li i numeri li fanno il parcheggio, il pagamento del biglietto e il fatto che lo spettatore si sia divertito..” ha detto il comico sorridendo.

Presentate dalla brillante Sarah Elle, sul palcoscenico della suggestiva cittadina di Chianciano Terme, le 64 ragazze di età compresa tra i 14 e 29 anni, selezionate su oltre 3500 aspiranti Miss Reginetta d’Italia nelle principali località turistiche della penisola.

Le giovani Miss sono state impegnate in questi giorni in prove di make up, incontri personalizzati con la celebre psico grafologa della tv Mirka Cesari per verificare attitudini e personalità, servizi fotografici televisivi e interviste nelle più belle location della cittadina turistica di Chianciano Terme in preparazione della finalissima. Tra loro verrà infatti incoronata la più bella del Reame, sarà la bellissima Alessia Antonetti 19 anni di Roma, attuale Miss Reginetta in carica che ha vinto il titolo lo scorso anno, a consegnare l’ambita corona alla Miss più votata durante le finali.

Jo Squillo, direttamente dal Festival di Venezia, dove ha presentato il suo ultimo lavoro sul sociale, contro la violenza sulle donne, con Giusy Versace e Francesca Carollo il docu-film “Donne in prigione si raccontano”, sarà la protagonista della finalissima di domani domenica 1 settembre aperta al pubblico in piazza Italia. Una parata di personaggi è attesa sul bollente palcoscenico di Miss Reginetta, tra cui il grande comico Max Cavallari dei Fichi d’India, la conduttrice Rai e modella Barbara Ovieni, il Maestro Vince Tempera, la simpatica e verace Floriana Secondi vincitrice del Grande Fratello, il sexy wakeskater Giovanni Arrigoni di Temptation Island, Uomini e Donne e tanti altri .

Ma vediamo chi sono le Miss in gara per la regione Toscana che si contenderanno il titolo di Miss Reginetta d’Italia 2019:

Caterina Fagni 18 anni di Livorno, Anna Polinti 15 anni di Livorno, Elisa Giuffrida 16 anni di Livorno, Claudia Rocchi di San Casciano dei Bagni -Siena, Cecilia Scaramelli 18 anni di Chiusi e Jessica Soldani 18 anni di Arezzo.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Livorno