Preleva 1.250 euro dal bancomat non suo, denunciato a Colle

Un 53enne valdelsano è stato denunciato dai carabinieri di Colle per indebito utilizzo di carta di credito. Sulle spalle dell'uomo vi erano già denunce a proprio carico. La tessera magnetica utilizzata senza permesso era di un 51enne di zona, che inizialmente non si era accorto di aver perso la tessera e che nel frattempo erano stati fatti 5 prelievi da 250 euro ciascuno, per un totale di 1.250 euro sottratti. Le analisi delle telecamere di videosorveglianza degli sportelli bancomat ha evidenziato la presenza della stessa persona denunciata fare l'operazione più volte.

