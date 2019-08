A settembre ultimi posti disponibili per i corsi di Opi Firenze Pistoia

Ultimi posti disponibili per i corsi formativi di Opi Firenze Pistoia del mese di settembre.

Giovedì 5 settembre: rimasti 20 posti disponibili al corso “Giornata di studio: le cure palliative in MRC” (in via Pierluigi da Palestrina, 6 a Firenze, nell’aula Calamandrei, 8.30-13.30). Previsti 5 crediti ECM. La partecipazione è riservata agli infermieri, l’iscrizione è obbligatoria e da effettuarsi tramite il gestionale Tom: https://tom.opifipt.it/. Il contributo iscrizione per gli iscritti Opi Firenze Pistoia è di 10 euro e di 20 euro per gli iscritti agli altri Opi. Pagamento tramite bonifico bancario a: Banca Intesa Sanpaolo - Iban IT07K0306913837100000000554, causale: Corso 2019.17. La ricevuta dovrà essere inviata per mail a protocollo@opifipt.it entro il 3 settembre 2019. L’iscrizione si intende perfezionata solo al ricevimento della ricevuta di pagamento, in mancanza non sarà possibile la partecipazione al corso.

Venerdì 13-20-27 settembre: dalle 9 alle 13 (in via Pierluigi da Palestrina 6 a Firenze, nell’aula Calamandrei) è in programma il corso “La medicina narrativa come supporto ai bisogni di salute: il ruolo della professione infermieristica”. Sono ancora disponibili 16 posti per partecipare. L’evento prevede 44,8 crediti Ecm. La partecipazione è riservata agli Infermieri. L’iscrizione è obbligatoria da effettuarsi tramite il gestionale TOM: https://tom.opifipt.it/. Il contributo per gli iscritti OPI Firenze Pistoia è di 50 euro, 60 euro per gli iscritti altri OPI. Pagamento tramite bonifico bancario Banca Intesa Sanpaolo, IBAN: IT07K0306913837100000000554, Causale: Corso 2019.04. La ricevuta dovrà essere inviata per mail a protocollo@opifipt.itentro il giorno 11 Settembre 2019.

Giovedì 19 settembre: 12 i posti rimanenti per il corso “Educare l’Empatia nei professionisti Sanitari” (9-18). I crediti Ecm previsti sono 10,4. La partecipazione è riservata agli Infermieri e agli infermieri pediatrici. L’iscrizione è obbligatoria da effettuarsi tramite il gestionale TOM: https://tom.opifipt.it/. La quota per gli iscritti OPI Firenze Pistoia è di 10 euro, per gli iscritti agli altri Opi di 20 euro. Pagamento tramite bonifico bancario, Banca Intesa Sanpaolo, IBAN: IT07K0306913837100000000554, Causale: Corso 2019

Lunedì 23 settembre: sono 80 i posti rimanenti per il corso “Il nuovo contratto di lavoro: proposte e limiti” nell’Aula Magna Nuovo Ingresso Careggi ‐ Padiglione 3 Largo Brambilla, 3 Firenze, 14.30-18.30. La partecipazione è gratuita. L’iscrizione è obbligatoria da effettuarsi tramite il gestionale Tom https://tom.opifipt.it/.

Giovedì 26 settembre: dalle 14.30 alle 18.30 nell’aula Calamandrei della sede Opi in via Pierluigi da Palestrina, 6 Firenze ci sarà il corso dal titolo “L’approccio multidisciplinare- interprofessionale nella prevenzione della malattia renale cronica” da 4 crediti Ecm. Sono ancora 23 i posti rimanenti per iscriversi. La partecipazione è riservata agli infermieri e infermieri pediatrici, l’iscrizione è obbligatoria da effettuarsi tramite il gestionale Tom: https://tom.opifipt.it/. Il contributo iscrizione per gli iscritti Opi Firenze Pistoia ammonta a 10 euro e per gli iscritti altri Opi invece a 20 euro. Pagamento tramite bonifico bancario Banca Intesa Sanpaolo Iban: IT07K0306913837100000000554; causale Corso 2019.18. La ricevuta dovrà essere inviata per mail a protocollo@opifipt.it entro il 24 settembre. L’iscrizione si intende perfezionata solo al ricevimento della ricevuta di pagamento, in mancanza non sarà possibile la partecipazione al corso.

Fonte: Ufficio Stampa

