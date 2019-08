Spc denuncia i consiglieri leghisti per istigazione all'odio razziale

Il consigliere comunale di Firenze, Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune, ha denunciato i tre consiglieri Federico Bussolin, Andrea Asciuti ed Emanuele Coccollini della Lega per istigazione all'odio razziale. La denuncia è partita dopo l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega lo scorso 26 luglio, ferito a morte a coltellate da due cittadini statunitensi. Nelle prime ore dopo la morte di Rega, sui social, sono state diffuse false notizie riguardanti i presunti colpevoli, dando la colpa a due nordafricani. Palagi ha denunciato i tre consiglieri per aver pronunciato a caldo frasi che stabilivano un nesso tra immigrazione e criminalità. Ne danno notizia i giornali locali.

Il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni dichiara: "Sono profondamente rammaricato dal fatto che il consigliere Palagi abbia preferito al confronto politico denunciare tre consiglieri comunali che, alla fine dei conti, avevano solo ed esclusivamente espresso un'opinione in un momento di grande sofferenza e choc per tutto il popolo italiano, come l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega.

Io sono un convinto sostenitore della Libertà di opinione, ho sempre criticato la legge Fiano non perché condanna un regime, ma poiché tutti i regimi son nati dalla limitazione delle libertà individuali, in specie di libera manifestazione del pensiero. La mia cultura politica mi fa essere convinto che la magistratura di questo paese si rifiuterà di limitare la libertà di espressione dei consiglieri Asciuti, Bussolin e Cocollini, ai quali va tutta la mia solidarietà".

