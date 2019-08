Vigili di quartiere, 6 arrivi a Firenze con i contributi della Regione

Saranno assunti grazie al contributo della Regione Toscana. Sono 6 ulteriori agenti di Polizia Municipale destinati a rafforzare la squadra del vigile di quartiere. È quanto prevede la convenzione approvata giovedì scorso dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla Polizia Municipale Stefano Giorgetti. Il Comune ha presentato la domanda di accesso al finanziamento previsto dalla delibera della giunta regionale relativa alle politiche per la sicurezza urbana per la realizzazione del progetto “Polizia Municipale di prossimità”. E la richiesta è stata approvata dalla Regione. Si tratta di un finanziamento di 225mila euro destinati all’assunzione di 6 agenti per il triennio 2019-2021. “Con questi nuovi assunti potenzieremo l’attività del vigile di quartiere molto gradito dai cittadini in particolare nelle zone meno centrali della città” commenta l’assessore Giorgetti. Il contributo della Regione si aggiunge a quello che arriva direttamente da Roma. Nei mesi scorsi l’Amministrazione comunale ha presentato al Ministero dell’Interno un progetto di potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni (fondo previsto da Decreto legge sicurezza 113 del 2018). Il progetto è stato approvato e il Comune riceverà lo stanziamento di 716.400 euro per assumere 19 agenti a tempo determinato (un anno).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze