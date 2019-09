Tre ventunenni di Città della Pieve sono finiti nei guai in Toscana. I carabinieri li hanno fermati in via Manzoni a Chiusi Scalo. Perquisiti, sono stati trovati con dodici grammi di hashish, nascosti nei vestiti. La perquisizione si è estesa ai domicili e in casa di uno dei giovani sono stati trovati altri tre grammi circa della stessa droga. Tutti e tre sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia come assuntori di stupefacenti.

