La Croce Rossa Italiana - Comitato di Certaldo organizza per venerdì 6 settembre un evento benefico. Nella terrazza della nuova sede, dalle 19.30 in poi, si terrà 'Apericena di beneficenza sotto le stelle'. Ci saranno cibo e bevande, ma anche la musica col gruppo Hypnodanz e la partecipazione straordinaria della BadaBimBumBand. Il ricavato andrà in beneficenza.

