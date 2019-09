Corsi di ginnastica pelvica e posturale alla palestra di Empoli

Stanno per partire alla Palestra di Via delle Olimpiadi, a Empoli, i corsi di ginnastica posturale e ginnastica pelvica. Il primo, la ginnastica posturale, a cura della istruttrice Ilaria Fiorini, si tiene il Martedì e il Giovedì dalle 18.30 alle 19.30, ed interviene in alcune zone del corpo dove si presentano tensioni e squilibri per riportare armonia e benessere e lo fa attraverso degli esercizi mirati, con l’obiettivo di ripristinare l'equilibrio perduto. È indispensabile per chi soffre di problemi alla colonna vertebrale o disturbi legati ad una scorretta postura, ma anche come intervento post-operatorio. E’ inoltre utile contro scoliosi, lombalgie, ernie, sciatalgie, artrosi e cervicalgie, e può essere importante anche per prevenire l’insorgere di disturbi come mal di schiena, mal di testa e cervicalgia, nonché per una migliore gestione dello stress.

La ginnastica del pavimento pelvico è invece un allenamento molto efficace per problemi legati ad incontinenza e prolassi dopo un intervento, ma anche per regolarizzare sistemi ormonali e combattere ritenzione o pancetta che non va via. Si tratta di un insieme di tecniche ed esercizi piacevoli, rilassanti e anche divertenti, che fanno lavorare tutto il corpo e migliorano il tono muscolare. La ginnastica del pavimento pelvico è molto indicata per il pre e post-parto ed è adatta per tutte le età. Alla palestra di Via delle Olimpiadi, a Empoli, i corsi sono tenuti dall’istruttrice Ilaria Fiorini il Martedì e il Giovedì dalle 11 alle 12 oppure su appuntamento.

Per maggiori informazioni, contattare lo 0571591067, oppure presentarsi in Via delle Olimpiadi, 42, a Empoli, negli orari di apertura.

Fonte: Ufficio stampa

