Distrutti arredi urbani a Lucca, Tambellini: "Imbecilli incivili"

Alcuni arredi urbani sono stati distrutti al Baluardo San Donato a Lucca. Nella notte sono state divelte panchine di metallo, mentre una panca di pietra è stata smurata. A questo si aggiunge una ulteriore panca, rotta nei giorni passati nei pressi di piazza Napoleone.

A darne notizia è stato il sindaco lucchese Alessandro Tambellini, che in un post su Facebook ha usato toni piuttosto duri: "Vedrete altro nastro rosso e bianco in giro per qualche imbecille incivile che non sa come passare le nottate e contribuisce al degrado e allo sperpero di soldi pubblici. Purtroppo non è facile cogliere sul fatto questi vandali ma vi posso garantire che se li identificheremo saremo durissimi".

Tutte le notizie di Lucca