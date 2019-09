Il corpo di una 32enne è stato ritrovato senza vita all'interno del bagno di un supermercato. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 1 settembre. La donna era residente sul litorale Pisano ed è stata trovata da una guardia giurata alla periferia di Pisa.

La morte sembrerebbe risalire al pomeriggio di ieri, dato che oggi l'esercizio commercial è chiuso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia per determinare le cause del decesso.

Non erano presenti tracce di violenze sul corpo della vittima. Nel bagno non vi erano tracce di stupefacenti. Stando agli inquirenti il decesso potrebbe essere avvenuto in seguito a un malore, accorso mentre la giovane stava espletando bisogni fisiologici.

La madre della 32enne ha denunciato ieri la scomparsa della figlia, parlando di un possibile allontanamento volontario, dato che mancava da casa da alcuni giorni. Secondo quanto si apprende dagli investigatori, la vittima in passato ha avuto problemi con gli stupefacenti, anche se ne era uscita.

