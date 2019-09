Festival Suoni e Colori a Rignano, il programma

A settembre saranno trent'anni che il "Festival Suoni e Colori in Toscana", anche con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze, farà risuonare Rignano sull'Arno della musica "che io e i miei predecessori abbiamo scelto come direttori artistici - dichiara Fabrizio Checcacci - Grandi nomi della musica classica e jazz hanno abitato le splendide location del festival, da Bacalov a Sellani, da Bollani a Bosso, ed è quindi una grande gioia ma anche una grande responsabilità essere il direttore artistico di un anniversario così importante per il festival e per la comunità intera".

Il Festival fa parte della cultura e della quotidianità dei rignanesi da decenni: qualcuno degli spettatori non era nato quando fu inaugurato nel 1989. Qualcuno è un affezionato spettatore da buona parte della sua vita e probabilmente lega molti ricordi a serate passate in compagnia della splendida musica che ha sempre accompagnato tutte le edizioni.

"Mi sono quindi chiesto - continua Checcacci - Cosa posso fare per onorare questo importante anniversario? L'unica risposta che sono riuscito a darmi è stata quella di rimanere fedele alla mia idea di Festival, continuando a contaminare i generi, a innovare le proposte e cercare di proporre sempre un palinsesto che cercasse di unire nuove idee alla tradizione musicale jazz e pop italiana. Quest'anno ho anche voluto aprire le porte a ospiti e sonorità internazionali, con due ospiti dal Brasile e dalla Tunisia, che si incontreranno con la musica napoletana e il grande cantautorato, mescolando generi, sonorità e vocalità per proseguire nel solco dei precedenti anni".

Senza confini. Questo sarà il tema di quest'anno, i confini, "Quei confini, culturali oltre che fisici, che la musica ha sempre contribuito ad abbattere, ciò che noi, nel nostro piccolo, proveremo a fare anche stavolta".

Il programma

Sabato 31 agosto, ore 21:00 - Pieve di San Leolino

Via della Pieve, Rignano sull’Arno

In collaborazione con MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

CLASSICI IN ARIA

Arie classiche a cura dei maestri del Maggio Musicale Fiorentino

Ingresso libero

Martedì 3 settembre, ore 21:00 – Fattoria di Pagnana

Via di Pagnana 42, Rignano sull’Arno

FRANCO MARCOALDI

PEPPE SERVILLO

"AMORE NON AMORE"

Con Cristiano Califano

Giovedì 5 settembre, ore 21:00 – Castello di Volognano

Via Torri Volognano Rosano 12, Rosano

"JUST FRIENDS", OMAGGIO A CHET BAKER

con NICOLA CELLAI e CLAUDIA NATILI

Domenica 8 settembre, ore 21:00 – Castello di Volognano

Via Torri Volognano Rosano 12, Rosano

Aperitivo in musica con

ANDREA FRANCHI

Martedì 10 settembre, ore 21:00 - Resort 37

Località il Pruno, Rignano sull’Arno

PEDRO MARIANO

"DNA Voce e Piano"

Con Marcelo Elias

Giovedì 12 settembre, ore 21:00 - Chiesa di San Piero in Perticaia

Località San Piero, Rignano sull’Arno

NADA

Con ANDREA MUCCIARELLI

opening act COSIMO ZANNELLI

Sabato 14 settembre, ore 21:00 - Sala Iris

Località Cellai, Rignano sull’Arno

ACHREF CHARGUI TRIO

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

