Auto a fuoco nella notte a Arezzo, indaga la scientifica

Alcune auto sono andate a fuoco nella notte a Arezzo. Alle 2 di oggi, domenica 1 settembre, un'auto è andata in fiamme in via Guido Monaco; pochi istanti dopo, altre vetture sono state avvolte da un rogo, stavolta in via Pier della Francesca, quindi sempre nella zona tra la stazione e il centro storico. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco, ma si è capito immediatamente che qualcosa non andava. Le cause degli incendi sono in corso di accertamento, infatti è intervenuta anche la polizia scientifica che tuttora sta facendo rilevamenti.

Tutte le notizie di Arezzo