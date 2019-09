Incidente in Fi-Pi-Li, code tra Ginestra e Montelupo

Si è verificato un incidente lungo la superstrada nel pomeriggio di oggi, domenica 1 settembre. Ancora non sono note le cause del sinistro né se ci sono feriti, ma si sa che lo scontro ha causato una lunga coda, che però è in diminuzione.

"Code e rallentamenti con traffico bloccato lungo la superstrada FiPiLi, in direzione Mare, tra Ginestra Fiorentina e Montelupo causa incidente" è la nota arrivata dagli enti preposti. Si ricorda che in quella zona sono in corso i lavori ed è presente un restringimento di carreggiata.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

