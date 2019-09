Istituto Mazzei a Poggio a Caiano, Antonella Federico nuova dirigente

Sarà Antonella Federico la nuova dirigente dell’istituto Mazzei: la nomina arrivata pochi giorni fa con l’esito della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici. Federico prende il posto di Maria Grazie Ciambellotti che, a partire dal prossimo anno accademico, guiderà il liceo Livi e il liceo artistico Brunelleschi.

“Ci tengo a ringraziare la professoressa Maria Grazia Ciambellotti che in questi anni ha svolto un ottimo lavoro e con la quale abbiamo collaborato proficuamente" – commenta l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Poggio a Caiano, Fabiola Ganucci.

La nuova dirigente si insedierà ufficialmente il 1° settembre: “Do il benvenuto alla nuova dirigente che spero di conoscere quanto prima per iniziare con lei, fin da subito, un percorso verso comuni obiettivi e vero una scuola sempre più innovativa e civile” – aggiunge Ganucci.

“L’Istituto Comprensivo Mazzei rappresenta per Poggio a Caiano un’eccellenza costruita grazie al dialogo costante tra Comune e scuola perché credo che sia l’unica strada possibile sulla quale costruire il percorso formativo verso il futuro dei giovani poggesi – il commento del sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli che rivolgendosi alla nuova dirigente afferma: “Alla dirigente Federico do il mio più sincero benvenuto! La porta del mio ufficio sarà sempre aperta per accogliere idee, suggerimenti e proposte che da lei arriveranno, esattamente come avvenuto con chi l’ha preceduta dal momento della mia elezione. A tal proposito mi unisco all’assessore Ganucci nel ringraziare la professoressa Ciambellotti per il lavoro egregio svolto in questi anni, a lei faccio il mio più sincero in bocca al lupo per la nuova sfida che l’attende”.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Poggio a Caiano