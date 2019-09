Primo album per gli Opra Mediterranea, il gruppo empolese lancia 'Isole'

La musica empolese, ancora una volta, si fa valere. Nei giorni in cui a Empoli è di scena il Beat, arriva una notizia importante per la scena locale, e non solo. A metà settembre uscirà Isole, il primo album degli Opra Mediterranea.

Il gruppo musicale, formato da giovani provenienti dall'Empolese Valdelsa, è attivo da moltissimo tempo, ma stavolta ha deciso di fare sul serio. Isole uscirà a metà settembre sia in formato fisico che digitale, in seguito si terranno presentazioni live in Toscana e non solo. Gli Opra, infatti, hanno girato in lungo e in largo l'Italia con la loro musica - alcuni si ricorderanno un 'famoso' tour in Lucania - e adesso sono pronti al grande salto.

Isole è stato registrato da dicembre a gennaio a Empoli, alla Fucina Studio di Giacomo Salani. Uscirà per l'etichetta Enterprise8 di Roberto Gasparini ed prodotto dagli Opra Mediterranea in collaborazione col Campus della Musica (progetto con cui sono stati ospiti anche a Radio Lady). Lo scatto di copertina è l'opera Homo Ludens di Katrin Korfmann.

Il disco si avvale del lavoro di nomi noti del mondo della musica: è stato mixato da Riccardo Parravicini e masterizzato da Giovanni Versari; il primo ha collaborato anche con Gazzè, Fabi e Silvestri, mentre il secondo ha vinto un Grammy nel 2015 per Drones dei Muse.

Perché proprio Isole? "Le isole siamo noi, agglomerati di vissuto e memorie, incastrati nel mare. Navigando a vista dell'arcipelago dei rapporti, disorientati da una quotidianità alienante, quello stesso spazio che sembra tenerci lontani, ci lega irrimediabilmente" assicurano i membri del gruppo.

Gli Opra Mediterranea sono Mattia Braghero alla voce, Michael Aiosa alle tastiere, Lorenzo Morelli al basso, Manuele Mecca alla batteria e Federico Ferrara alla chitarra. Classe 1989 e 1990, sono tutti residenti tra Empoli, San Miniato, Vinci e Cerreto Guidi. Nati come gruppo progressive rock, si sono affiancati a sonorità più pop nel corso della loro carriera. Isole è il loro primo album e c'è molta attesa a riguardo.

Gianmarco Lotti

Tutte le notizie di Empoli