Ponte sulla A1 della Mezzana Perfetti Ricasoli, effettuate le prove di carico

Sono state effettuate dall'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze le prove di carico sul ponte sulla A1 della Strada Mezzana Perfetti Ricasoli, al km 279+800 della A1. La Metrocittà ha stanziato per il lotto 5 b, del quale fa parte il ponte, circa 7 milioni e 200 mila euro. Sono in corso i lavori propedeutici al completamento della strada, previsto per la fine di settembre 2019 quando il nuovo asse viario sarà accessibile al transito dei veicoli.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

