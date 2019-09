Prato, Biffoni propone: "Cittadinanza onoraria per il vescovo Agostinelli"

"In questi anni sei stato un amico della nostra comunità e sono certo che lo sarai sempre per Prato, la nostra, la tua città. Per questo ho chiesto al Consiglio comunale di avviare le procedure per il riconoscimento della cittadinanza onoraria". Lo ha annunciato oggi il sindaco Matteo Biffoni salutando il Vescovo Franco Agostinelli al termine della Santa messa di ringraziamento per la conclusione del ministero episcopale, alla quale hanno partecipato anche la Giunta e numerosi consiglieri comunali.

Nel suo saluto il sindaco ha ringraziato il Vescovo per la vicinanza della Diocesi alla comunità di Prato: "Abbiamo affrontato momenti difficili e momenti straordinari, come i festeggiamenti per i 50 anni di sacerdozio di Monsignor Agostinelli e la visita del Papa. In questi anni attraverso le parole del Vescovo abbiamo sentito la vicinanza della Diocesi che è sempre stata netta nella sue posizioni, ha portato alla città proposte e non si è mai tirata indietro anche nei momenti più complicati - ha sottolineato Biffoni -. Grazie per tutto quello che è stato fatto: nel rigoroso e assoluto rispetto del ruolo di ciascuno abbiamo sempre lavoratocon lo stesso comune obiettivo di guardare al bene della città".

Fonte: Comune di Prato - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Prato