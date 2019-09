Raduno a Pontida, Lega Empoli chiama a raccolta gli elettori

La Lega Salvini Empoli invita i cittadini empolesi a partecipare alla manifestazione federale di Pontida (Bergamo), che si celebra ogni anno e che quest'anno si terrà domenica 15 settembre con la partecipazione di tutti i big del partito e del nostro Capitano Matteo Salvini.

Abbiamo organizzato un bus che partirà appositamente da Empoli per raggiungere la cittadina del bergamasco in mattinata e tornare in serata, quindi si tratta di un viaggio in giornata.

Saranno presenti anche i consiglieri comunali Lega di Empoli: il capogruppo Picchielli sarà presente già il giorno prima per la giornata dei giovani leghisti, in qualità di Coordinatore Provinciale Lega Giovani.

Il Coordinatore Cittadino e consigliere comunale Battini si sta occupando della raccolta delle adesioni alla manifestazione: quindi chi vuole partecipare a questa giornata lo può contattare tramite la mail legaempolese@gmail.com o scrivendogli sui canali social.

Anche il consigliere Chiavacci sarà sul pullman per Pontida, i cui posti stanno già quasi per finire visto il grande afflusso dei simpatizzanti del nostro partito.



Lega Salvini Empoli

