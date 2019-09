Recital di pianoforte tra le torri di San Gimignano

Recital di pianoforte all’ombra delle torri. Domenica 1 settembre alle ore 18.30, nella suggestiva Chiesa di S. Agostino a San Gimignano, si terrà il recital di pianoforte del Maestro Ivan Morelli. In programma la sonata K 332 di W. A. Mozart, 3 celebri notturni di Frederic Chopin, la poesia della sonata D 664 di Franz Schubert e la drammaticità dei gli ultimi brani Op 119 di Johannes Brahms. Ivan Morelli si è diplomato presso il conservatorio di Siena sotto la guida del M° F. Zingoni, parallelamente agli studi di violino. Dopo il diploma ha passato 7 anni di perfezionamento con il M° Masi, uno dei più importanti pianisti e didatti italiani, conseguendo anche un diploma con lode in musica da camera presso la prestigiosa Accademia Pianistica di Imola. Successivamente ha conseguito la laurea specialistica con lode in musica vocale da camera presso il conservatorio di Firenze, in duo con la soprano israeliana Keren Davidovitch, compagna di vita e di arte, con la quale si è esibito in numerosi concerti in Italia e all'estero. Parallelamente svolge attività didattica da 20 anni, ed è direttore didattico ed artistico dell'Associazione Il Pentagramma di San Gimignano, per la quale coordina 15 corsi, 11 docenti, 80 allievi e circa 40 eventi musicali all'anno, contribuendo in maniera importante al fervore musicale della città.

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio stampa

