Ruba giubbotti all'outlet, arrestata 30enne

L'hanno scoperta mentre rubava giubbotti in un negozio, per questo è stata arrestata. Una trentenne residente a Milano e di origini romene è stata messa in manette dopo aver rubato alcuni capi di abbigliamento all'outlet di Barberino di Mugello.

La giovane, dopo aver sottratto i capi di abbigliamento e aver ricoperto con carta stagnola le placche antitaccheggio per evitarne il funzionamento, si è data alla fuga ma è stata bloccata dal personale del negozio che ha chiamato i carabinieri. La donna, giudicata con rito direttissimo, è stata sottoposta all'obbligo di dimora nel comune di residenza.

