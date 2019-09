Ruba più volte nello stesso ristorante, arrestato

Ha agito sempre di notte e sempre nello stesso ristorante, portando via merce varia: per questo un 20enne di origine serba è stato arrestato a Firenze. Tra marzo e maggio il giovane ha messo a segno una serie di furti nel medesimo locale alle Cascine. Ha portato via diverse bottiglie di vino, champagne, due televisori, un proiettore, un pc e 357 euro in contanti.

Nelle ultime ore i carabinieri sono entrati in azione, dopo aver visionato e analizzato le telecamere di sorveglianza. Nel pomeriggio di ieri, sabato 31 agosto, a seguito dell'emissione di un provvedimento cautelare e delle successive ricerche, il 20enne è stato bloccato mentre camminava lungo piazza Vittorio Veneto e ora si trova nel carcere di Sollicciano.

Tutte le notizie di Firenze