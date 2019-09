Rubate le offerte per 'I sogni di Jo', bambina affetta da malattia rara

Una brutta notizia arriva dalla provincia di Pisa. I soldi per 'I sogni di Jo' sono stati rubati nel corso della passata settimana. A riportarlo è Libero, secondo cui sono sparite le offerte presenti in uno stabilimento balneare di Tirrenia e in una pasticceria situata poco distante. I furti sono avvenuti in due momenti distinti.

Il fatto ha sconcertato tutta la zona di Pisa e non solo. La piccola Jo è affetta da una malattia rara, vale a dire l'emimelia. Più volte sono state organizzate raccolte fondi per la sua associazione, 'I sogno di Jo', e in molti hanno lanciato appelli per curare la bimba, anche il famoso gruppo musicale Il Volo.

Jo è nata a Pisa, ma la sua emimelia tibiale bilaterale è una patologia risolvibile ma solo all'estero. In Italia infatti l'unica soluzione prospettata è l'amputazione di entrambe le gambe, mentre in Florida è possibile la ricostruzione degli arti e attraverso una serie di interventi chirurgici presso il Paley Institute, Jo potrà camminare come tutti i bambini, ma per poter affrontare questo percorso servono 500.000 euro. Le offerte servivano proprio a questo.

Tutte le notizie di Pisa