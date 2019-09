Forte temporale e vento nella zona del Cuoio, interventi a San Miniato

Il maltempo di oggi, domenica 1 settembre, ha colpito la Zona del Cuoio. Si registrano interventi dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Ponsacco, Castelfranco di Sotto, Ponsacco, San Miniato e Pontedera nel comune di San Miniato e in quelli limitrofi.

Sul comprensorio si è abbattuto un fortunale, che sarebbe un forte temporale con venti di grande intensità. Tra le 17 e le 18 si è verificato nel sanminiatese e gli interventi dei vigili del fuoco riguardano rami, alberi pericolanti, tegole staccate e gronde. Sono circa venti le richieste di soccorso, ma non risultano danni a persone. Un intervento è stato a Roffia per un albero caduto, come ha riportato il sindaco Simone Giglioli su Facebook.

Da segnalare anche che a Staffoli (Santa Croce sull'Arno) il forte vento ha fatto cadere alcuni rami e un albero al Parco della Rimembranza, in prossimità del centro dove si sta svolgendo la Festa Medievale.

Stando a quanto riporta il meteorologo Gordon Baldacci, si sono registrati 61.2 mm di accumulo di pioggia. Di seguito alcune foto indicative di quanto accaduto nel pomeriggio.

Tutte le notizie di San Miniato