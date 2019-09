Terremoto nel Centro Italia, scossa avvertita anche in Toscana

Il terremoto è tornato a minacciare il Centro Italia. A pochi anni dal grave sisma che sconvolse Umbria, Abruzzo, Lazio e Marche, una nuova scossa ha fatto tremare Norcia e paesi limitrofi, arrivando a essere percepita persino in Toscana.

Alle 2.02 una scossa con magnitudo 4.1 e profondità di 8 km è stata registrata tra Norcia, Arquata del Tronto e Accumoli. Pochi istanti dopo ne sono arrivate altre due, una di magnitudo 3.2 e una di 2, ma sempre nella stessa zona. La gente nel Centro Italia si è riversata in strada ma al momento non si registrano danni a cose o persone, solo molto timore.

Un po' di paura è stata avvertita anche nel sud e nel sud-est della Toscana. Ovviamente con intensità molto minore, ma la scossa è stata avvertita anche in quelle parti della regione. Pure in questo caso non si registrano, al momento, danni a cose o persone.

