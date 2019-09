Un Volto per Fotomodella, vince Rebecca Riccetti di Navacchio

Rebecca Riccetti di Navacchio si aggiudica la finale regionale del concorso "Un Volto per Fotomodella" svoltosi nello splendido scenario del ristorante Yatch Club Repubbliche Marinare al Porto di Pisa. Assieme a Rebecca però staccano il pass per la finale nazionale di Fiuggi in programma il 5,6 e 7 settembre altre due ragazze pisane Alice Cignoni e Mara Modovan.

Ma come dicevamo a trionfare nella serata al Porto di Pisa è stata la numero 1 Rebecca Riccetti alta, bionda slanciata. "Il mio obiettivo è terminare gli studi, per poi intraprendere la carriera nella moda". Idee chiare anche per Alice Cignoni di San Piero a Grado e Mara Modovan di Pisa, che hanno già trionfato nelle precedenti tappe e che diranno sicuramente la loro anche a Fiuggi rappresentando al meglio la nostra Toscana.

Durante la kermesse molti flash mob dedicati all'alta moda che ha visto protagonisti stilisti di livello nazionale del calibro di Ana Cris e Noel Maggini

Alla serata finale di "Un Volto per Fotomodella" patrocinata dal Comune di Pisa ha partecipato l'assessore al Turismo e Commercio Paolo Pesciatini: "È stata una serata splendidamente organizzata con bellissime ragazze in uno splendido scenario come il Porto di Pisa. Dico alle ragazze di continuare così di unire lo studio alle passioni, ma di non abbandonare i loro sogni".

