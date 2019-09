Acque, problemi per i lavori: continua l'interruzione a Fucecchio

In merito al lavoro programmato per oggi, lunedì 2 settembre, per effettuare il collegamento di una nuova condotta sulla rete di distribuzione nel Comune di Fucecchio, Acque SpA comunica che, a causa di problematiche tecniche sopraggiunte durante l’intervento, le attività sono ancora in corso e proseguiranno per tutto il pomeriggio. Per questo motivo, continua l’interruzione idrica in via Battisti (nel tratto compreso tra via Tea e via Roma) e nell'area del Giardino Tommaso Cardini.

Il ripristino del servizio - che sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo - è ora previsto per le ore 19:00.

Fonte: Acque Spa - ufficio stampa

